В ЯНАО продлили действие режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.
«Губернатор Ямала продлил режим самоизоляции в автономном округе до 11 мая 2020 года включительно», — заявили в оперштабе.
Аналогичное решение приняли в Иркутской области, передаёт ОТР со ссылкой на региональное правительство.
Нарушителям грозит штраф до 30 тыс. рублей. Детям запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлили режим повышенной готовности.