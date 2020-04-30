В ЯНАО продлили действие режима самоизоляции

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе продлили действие режима самоизоляции.
В ЯНАО продлили действие режима самоизоляции
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Губернатор Ямала продлил режим самоизоляции в автономном округе до 11 мая 2020 года включительно», — заявили в оперштабе.

Аналогичное решение приняли в Иркутской области, передаёт ОТР со ссылкой на региональное правительство.

Нарушителям грозит штраф до 30 тыс. рублей. Детям запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлили режим повышенной готовности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить