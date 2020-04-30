В ЯНАО продлили действие режима самоизоляции

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили действие режима самоизоляции.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Губернатор Ямала продлил режим самоизоляции в автономном округе до 11 мая 2020 года включительно», — заявили в оперштабе.

Аналогичное решение приняли в Иркутской области, передаёт ОТР со ссылкой на региональное правительство.

Нарушителям грозит штраф до 30 тыс. рублей. Детям запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлили режим повышенной готовности.