Врачи московских больниц призвали остаться дома в майские праздники

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Врачи московских больниц и поликлиник призвали остаться дома в майские праздники.
Врачи московских больниц призвали остаться дома в майские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Опасность не миновала, поэтому врачи медицинских учреждений Москвы на своих личных страницах в соцсетях призывают серьёзно отнестись к ситуации и отложить планы на майские праздники», — заявили в оперштабе.

Там напомнили, что ежедневно в столице выявляют от 2,5 тыс. до 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в городе зафиксировано 53,7 тыс. заражённых.

«По-прежнему много тяжёлых пациентов. Среди них много молодёжи. И количество уходящих на ИВЛ прибавляется. Хочу сказать, что ИВЛ — это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни. Останьтесь дома», — написал главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

С обращениями также выступили главный врач ГКБ №40 Денис Проценко, главный врач Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, главный врач ГКБ №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач городской поликлиники №69 Елена Шаклычева-Компанец.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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