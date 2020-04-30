В компании «Ника-Петротэк» рассказали о помощи в борьбе с коронавирусом

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В компании «Ника-Петротэк» рассказали о помощи в рамках акции #МыВместе во время пандемии коронавируса.
В компании «Ника-Петротэк» рассказали о помощи в борьбе с коронавирусом
  • © НИКА-ПЕТРОТЭК
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С начала пандемии компания передала 250 тыс. медицинских масок через ОНФ медикам Москвы и волонтёрам, закупила 400 комплектов одежды для обсерваторов Свердловской области, для прибывающих туда граждан России.

Кроме того, в пяти регионах компания помогает в доставке продуктовых наборов нуждающимся группам граждан. 

«Мы видим, что сегодня мир и привычная реальность меняются. Есть люди, которым это даётся тяжело. Наша задача — по возможности помочь наиболее уязвимым группам населения достойно перенести данные изменения. Сейчас очень важно помогать медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом», — заявил управляющий партнёр «Ника-Петротэк» Алексей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.

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