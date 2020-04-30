Проценко рассказал о возрасте новых пациентов больницы в Коммунарке

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Главный врач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал о возрасте поступающих пациентов.
Проценко рассказал о возрасте новых пациентов больницы в Коммунарке
  • Reuters

По словам Проценко, возрастная структура больных поменялась — поступает всё больше молодых пациентов.

Речь идёт и об отделении реанимации, и о госпитальных отделениях, сообщает РИА Новости.

На данный момент лечение проходят 540 человек.

«Достаточно много тяжёлых больных, 49 пациентов в отделении реанимации, когда мы трактуем их состояние как крайне тяжёлое, 161 пациент находится в госпитальном отделении, при этом они кислородозависимые, получают постоянно кислород», — отметил Проценко.

Ранее он сообщил, что за сутки поступили 70 пациентов.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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