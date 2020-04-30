В Ставропольском крае рассказали о подготовке врачей-реаниматологов для пациентов с тяжёлыми формами коронавируса.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам и. о. краевого министра здравоохранения Юрия Литвинова, в настоящее время в регионе хватает всех врачей, кроме тех специалистов, которые могут работать с больными с тяжёлыми формами COVID-19. На данный момент таких специалистов 213.

Минздраву поручено удвоить их число, чтобы быть готовыми к негативному сценарию развития пандемии, и увеличить количество бюджетных мест для реаниматологов в медвузе на будущий год. В регионе также переподготавливают врачей других специальностей.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил эффективность ультрафиолета в борьбе с COVID-19.