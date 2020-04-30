В Казани рассказали о строительстве новой инфекционной больницы

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На строительство новой инфекционной больницы в Казани направили 1,5 млрд рублей. Она будет рассчитана на 230 мест. При необходимости их количество может быть увеличено.
В Казани рассказали о строительстве новой инфекционной больницы
  • © Yuri KADOBNOV / AFP

Об этом сообщают vesti.ru.

Четырёхэтажное здание будет иметь П-образную форму. В левой части разместят изолированные палаты с боксами и отделение реанимации. Больница должна быть готова в августе.

Также стало известно, что в Мурманскую областную больницу поступило 23 новых аппарата искусственной вентиляции лёгких, передаёт Nord-News со ссылкой на оперштаб. Все устройства прошли процедуру государственной регистрации в Росздравнадзоре.

В регионе развёрнуто 643 койки для пациентов с коронавирусом. Из них 273 — с кислородом, 115 — с аппаратами ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Свердловская область закупила 100 аппаратов ИВЛ.

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