Диетолог рассказала о правильном питании в весенне-летний период

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Диетолог Елена Соломатина рассказала о правильном питании в весенне-летний период.
Диетолог рассказала о правильном питании в весенне-летний период
  • Pixabay

«Выбор стоит сделать в пользу нежирных белков — курицы, индейки, кролика, кисломолочных продуктов. От мясных бульонов лучше отказаться до осени, в ход пойдут окрошка, свекольник, гаспачо, то есть холодные супы с большим содержанием овощей», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, овощи необходимы ещё и потому, что в них много воды в уже структурированной форме и на усвоение не потребуется много сил.

Что касается фруктов, то Соломатина отметила, что они содержат много сахаров и могут повышать уровень глюкозы.

«В умеренном количестве и фрукты, и овощи принесут только пользу за счёт содержания калия, магния, тех электролитов, которые будут выводиться с потом», — уточнила она.

Диетолог также рекомендует кисломолочные продукты, содержащие лакто- и бифидобактерии, а покупные сладости предлагает заменять ягодными смузи.

Ранее врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению шашлыков в преддверии майских праздников.

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