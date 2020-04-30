Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

В беседе с «Петербургским дневником» он отметил, что при бессимптомном носительстве заболевание может последовательно перейти из лёгкой формы в среднетяжёлую и тяжёлую, причём переход может продолжаться от нескольких дней до нескольких часов.

Он уточнил, что бессимптомное носительство вируса — основной вариант течения болезни во всех странах.

«Таких носителей просто тяжело посчитать. Как правило, оценка бессимптомного носителя происходит ретроспективно, после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови. При этом компьютерная томография (КТ) как метод первичной диагностики COVID-19 несостоятельна, особенно у бессимптомных пациентов», — подчеркнул специалист.

Ранее врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил, что курение при коронавирусной инфекции может привести к осложнениям.