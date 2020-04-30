В Казани опровергли публикацию на сайте штаба Навального об отсутствии врачей в стационаре ДРКБ

Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) в Казани работает в штатном режиме. Об этом RT сообщили в самом медучреждении, комментируя публикацию на сайте казанского штаба Навального.

В середине апреля на сайте штаба Навального в Казани со ссылкой на местную жительницу появилось сообщение о том, что в стационаре ДРКБ отсутствуют врачи и «вся работа перешла к медсёстрам», которые, по словам пациентки, «даже капельницы ставить не могут».

В ДРКБ эту информацию опровергли. Как сообщили RT в пресс-службе медучреждения, в больнице, наоборот, усилены меры эпидемиологический защиты всех пациентов, находящихся на стационарном лечении.

«На рабочих местах находятся врачи различных специальностей — высококвалифицированные педиатры, хирурги, врачи функциональной и лабораторной диагностики, кардиологи, анестезиологи, онкогематологи. Все необходимые методы исследования проводятся в полном объёме и в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи детскому населению», — сказали в пресс-службе.

Проведение специализированной химиотерапии проводится под контролем и руководством врачей — детских онкологов и гематологов — в соответствии с таймингом назначаемой терапии, добавили собеседники канала.

В феврале в Белгородской области опровергли заявления Фонда борьбы с коррупцией* о закрытии стационара в больнице.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.