В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

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В России наблюдается положительная тенденция по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
  • Reuters

По её словам, темп роста заболеваемости последние десять дней снижается.

«Сегодня мы даже увидели в Москве значительное снижение случаев (инфицирования. — RT)», — сказала она.

Как отметила представитель ВОЗ, необходимо «очень осторожно смотреть на следующие две недели».

«Надеемся, можем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер», — добавила она.

Ранее Вуйнович отмечала, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. 

28 апреля российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, ссылаясь на специалистов, заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ещё не пройден, отметив, что внедрёнными мерами удалось затормозить распространение эпидемии.

Согласно информации на 29 апреля, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом, 10 286 человек выздоровели, 972 — умерли. 

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