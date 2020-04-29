Диетолог дала рекомендации по употреблению шашлыков

Короткая ссылка
Врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева дала рекомендации по употреблению шашлыков в преддверии майских праздников.
Диетолог дала рекомендации по употреблению шашлыков
  • Pixabay

«Если это вечернее употребление пищи, можно приготовить мясо на открытом огне. Но пусть это будет куриное мясо или мясо индейки. Легко усваиваемые белки», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, это очень важно, поскольку вечером не будет длительного периода времени, чтобы переварить мясные изделия.

В качестве гарнира диетолог советует выбрать свежие овощи и зелень.

Со своей стороны, кандидат психологических наук, директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова в беседе с НСН призвала минимизировать социальные контакты и воздержаться от выездов на природу.

«Если мы говорим о выезде на природу, который отменить нельзя, то я бы очень рекомендовала сделать его в своей семье, с теми, с кем вы постоянно находитесь на карантине, и поехать туда, где будет безлюдно. Идеально было бы, на мой взгляд, вообще остаться дома», — сказала она.

Как считает эксперт, можно потерпеть 12 дней без шашлыков, чтобы потом продолжать наслаждаться жизнью друг с другом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилят патрули на майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить