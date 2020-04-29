В Госдуме оценили выход на плато по числу заражений в Подмосковье

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва о том, что Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Госдуме оценили выход на плато по числу заражений в Подмосковье
  • РИА Новости

«Губернатор основывается на мнении и расчётах экспертов. Рост несколько дней остаётся на 5—7%. Тут также важно понимать, что есть количество инфицированных, количество тяжелобольных и количество вылечившихся. Расширение тестирования даёт увеличение выявляемости. Мы надеемся, что вся Россия уже близка к плато и со второй половины мая начнётся постепенное снижение роста заболеваемости», — считает депутат.

Ранее Воробьёв заявил, что Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам губернатора, рост составил 5—7%.

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