Минобороны направило пять врачебных бригад в Подмосковье
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- РИА Новости
«10 бригад откомандированы в больницы Московской области», — цитирует ТАСС заместителя министра обороны Тимура Иванова.
По его словам, бригады оснащены необходимым имуществом и средствами защиты.
Он также добавил, что сформированы семь мобильных госпиталей по 100 мест.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Андрея Воробьёва.