Минобороны направило пять врачебных бригад в Подмосковье

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Министерство обороны направило в Московскую область ещё пять врачебно-сестринских бригад. Их общее число в регионе возросло до десяти.
Минобороны направило пять врачебных бригад в Подмосковье
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«10 бригад откомандированы в больницы Московской области», — цитирует ТАСС заместителя министра обороны Тимура Иванова.

По его словам, бригады оснащены необходимым имуществом и средствами защиты.

Он также добавил, что сформированы семь мобильных госпиталей по 100 мест.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Андрея Воробьёва.

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