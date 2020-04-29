Минобороны направило пять врачебных бригад в Подмосковье

Министерство обороны направило в Московскую область ещё пять врачебно-сестринских бригад. Их общее число в регионе возросло до десяти.

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РИА Новости

«10 бригад откомандированы в больницы Московской области», — цитирует ТАСС заместителя министра обороны Тимура Иванова. По его словам, бригады оснащены необходимым имуществом и средствами защиты. Он также добавил, что сформированы семь мобильных госпиталей по 100 мест. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Андрея Воробьёва.