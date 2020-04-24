Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
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«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято», — приводит Интерфакс слова Шойгу.
Министр обороны добавил, что военные должны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.
Ранее начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что в подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом.