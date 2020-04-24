Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято», — приводит Интерфакс слова Шойгу.

Министр обороны добавил, что военные должны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что в подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом.

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