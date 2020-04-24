Минобороны завершило строительство второго медцентра в Одинцове

Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что в подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом.

«Сегодня за 38 суток на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского в Одинцове завершено строительство второго многофункционального медицинского центра», — цитирует РИА Новости Тришкина.

Отмечается, что площадь центра составляет 6500 кв. м, он рассчитан на 100 коек.

«Медицинский центр предназначен для оказания специализированной помощи больным с различной инфекционной патологией», — добавил он.

Ранее Министерство обороны России досрочно завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцове, сообщает пресс-служба ведомства.