Минобороны завершило строительство медцентра в Подмосковье
Как передаёт РИА Новости, военные строители завершили установку и монтаж медтехники и специального оборудования.
Специалисты подключили рентген-оборудование, компьютерный томограф, оборудование анестезиологии и эндоскопии, аппараты УЗИ и ИВЛ.
По данным ведомства, на объекте максимальная строительная готовность.
Врачебно-сестринский состав, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи, уже прибыли к месту несения службы, проинформировали в МО. Для работы в новом центре медики прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.