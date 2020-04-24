Минобороны завершило строительство медцентра в Подмосковье

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Министерство обороны России досрочно завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцове, сообщает пресс-служба ведомства.

Как передаёт РИА Новости, военные строители завершили установку и монтаж медтехники и специального оборудования.

Специалисты подключили рентген-оборудование, компьютерный томограф, оборудование анестезиологии и эндоскопии, аппараты УЗИ и ИВЛ.

По данным ведомства, на объекте максимальная строительная готовность.

Врачебно-сестринский состав, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи, уже прибыли к месту несения службы, проинформировали в МО. Для работы в новом центре медики прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

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