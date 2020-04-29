Более 84% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

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Более 84% новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве младше 65 лет, среди них 7,5% составляют дети.
Более 84% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«39% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% — от 46 до 65 лет, 10,2% — от 66 до 79 лет, еще 5,3% — старше 80 лет», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что все новые пациенты уже находятся под наблюдением, так же как и близко контактировавшие с ними люди.

Ранее стало известно, что ещё 480 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, общее число вылечившихся возросло до 4610.

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