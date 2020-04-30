В Госдуме предложили обнулить ставку НДС на детские товары

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Дмитрий Рункевич
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил обнулить ставку НДС на детские товары до конца 2020 года. Копия обращения парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили обнулить ставку НДС на детские товары
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что пандемия коронавируса привела к снижению покупательской способности граждан. Это требует принятия дополнительных мер поддержки, в особенности для семей с детьми, считает депутат.

«Относительно семей с детьми одной из мер поддержки может стать обнуление налога на добавленную стоимость на детские товары, что приведёт к снижению расходов домохозяйств на данную продукцию», — написал Фёдоров.

Он уточнил, что данная мера должна применяться до конца текущего года. 

Парламентарий также напомнил, что в настоящее время к детской продукции (игрушки, одежда, детское питание и так далее) в зависимости от категории применяются ставки НДС 10% и 20%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о снижении первоначального взноса по ипотеке до 15% для семей с детьми при использовании материнского капитала для приобретения жилья.

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