Врач-педиатр рассказала, как обезопасить детей от бытовых травм во время режима самоизоляции

Врач-педиатр, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», президент ассоциации производителей и потребителей детских товаров и услуг «Выбор родителей» Татьяна Буцкая рассказала, как обезопасить детей от бытовых травм во время режима самоизоляции.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она посоветовала установить на окна специальные средства защиты — блокираторы на тросе, съёмные ручки или ручки с ключом, а в розетки поставить заглушки.

По словам эксперта, бытовую химию и аптечку следует хранить в недоступных для детей местах.

«Чтобы ребёнок не опрокинул на себя мебель, надёжно зафиксируйте её, прикрутив к стене», — отметила Буцкая.

Она также рекомендует подумать об использовании видеоняни.

«Отдельно надо сказать о досуге ребёнка. Развлекая своего отпрыска, помните, что не все девайсы для детей безопасны при многочасовом использовании», — заявила эксперт.

Кроме того, считает Буцкая, необходимо ограничивать просмотр мультфильмов.

«Помните, что гаджеты пагубно влияют не только на зрение, но и на психику и физическое развитие ребёнка. Доставайте настольные игры и учите своё чадо играть в них», — пояснила она.

Эксперт призвала не забывать и о книгах.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в МЧС России рассказали, как помочь детям избежать стресса при режиме самоизоляции.