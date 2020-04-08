Спасатели рассказали, как помочь детям избежать стресса при режиме самоизоляции

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В МЧС России рассказали, как помочь детям избежать стресса при режиме самоизоляции.
Спасатели рассказали, как помочь детям избежать стресса при режиме самоизоляции
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам спасателей, в период действия ограничительных мер нужно частое доверительное общение между взрослыми и детьми. Желательно рассказывать ребёнку о коронавирусе, чтобы он понимал происходящее вокруг, вселять уверенность, чувство безопасности и защищённости.

Комфортную обстановку можно создать при помощи расписания — знание того, каким будет день, придаёт дополнительную уверенность.

Кроме того, необходимо периодически напоминать детям о правилах гигиены.

Также важен пример взрослых, поэтому родителям нужно сохранять спокойствие, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее семейный психолог Татьяна Потёмкина рассказала, как правильно объяснить детям, чем опасен коронавирус и почему им необходима самоизоляция.

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