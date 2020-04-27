Льготная планка: Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры по снижению первого взноса по ипотеке до 15% для семей, приобретающих жильё с привлечением материнского капитала. По словам экспертов, решение даст гражданам больше возможностей улучшить жилищные условия в период неопределённости. В условиях пандемии COVID-19 кабмин уже распорядился выделить 6 млрд рублей на программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. При этом Центробанк предлагает освободить россиян от страхования рисков по жилищным займам. Согласно оценке аналитиков, действия властей позволят подстегнуть спрос на ипотеку, а также сократить издержки застройщиков.

Владимир Путин поручил правительству проработать меры по снижению первоначального взноса по ипотеке до 15% при использовании материнского капитала для приобретения жилья. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующие решения кабмин должен будет представить до 20 мая. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Снижение размера первоначального взноса позволит россиянам сохранить за собой право на улучшение жилищных условий в период неопределённости на фоне пандемии COVID-19. Такую точку зрения в беседе с RT выразил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Для многих россиян, особенно для семей с детьми, собрать первоначальный взнос даже в размере 20% было сложной задачей ещё до распространения коронавируса. Снижение этого показателя поможет большему количеству граждан решить жилищный вопрос, несмотря на сложную экономическую ситуацию и временное падение реальных доходов. Благодаря всем принятым мерам господдержки ипотечный рынок, в отличие от других видов кредитования, продолжит расти и по итогам года прибавит 8—12%», — отметил эксперт.

Ранее Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Согласно документу, до 1 ноября 2020 года россиянам могут быть предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. По оценкам правительства, воспользоваться льготным кредитом смогут не менее 240 тыс. россиян.

Согласно последним данным Центробанка, на 1 марта средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 8,69% годовых. Как ожидается, разницу между льготной и рыночной ставками банкам будет возмещать государство. На покрытие издержек кредитных организаций планируется выделить около 6 млрд рублей из бюджета.

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«Выделенных денег должно хватить на то, чтобы банки продолжали выдавать кредиты, тем самым сохраняя стабильный спрос на ипотеку. По сути, благодаря действиям правительства сработал двойной защитный механизм: россияне не боятся брать кредит на покупку жилья, так как их подкупают льготные ставки, а банки не опасаются падения своей выручки и роста затрат, поскольку власти компенсируют им выпадающие расходы», — объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

При этом опрошенные RT эксперты ожидают снижения средней ипотечной ставки по итогам года. Во многом это будет зависеть от действий ЦБ.

Российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. В пятницу, 24 апреля, ЦБ снизил ключевую ставку до минимума за шесть лет (до 5,5% годовых) и может продолжить сокращение показателя в ближайшее время.

«Сейчас регулятор располагает всеми инструментами для дальнейшего снижения ключевой ставки. К концу года показатель может опуститься к уровню 5% годовых и ниже. В результате банки продолжат уменьшать ставки по ипотеке, и по итогам 2020 года средняя ипотечная ставка может опуститься до 7—7,5% годовых», — считает Покатович.

Одновременно Центробанк предлагает освободить россиян от страхования рисков по ипотеке. О разработке соответствующей концепции в ЦБ заявили 27 апреля. Согласно сообщению регулятора, уже в ближайшее время соответствующий механизм планируется обсудить с банковским и страховым сообществами.

«Для снятия дополнительной нагрузки с заёмщиков концепцией предусмотрено, что такое страхование будет осуществляться самим кредитором за свой счёт. Банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заёмщика, а также заключения иного договора страхования», — говорится в сообщении Банка России.

Ставка на стройку

В целом по итогам 2020 года, учитывая льготную ставку, в России может быть выдано около 250—300 тыс. ипотечных кредитов, что создаст дополнительный спрос на жильё общей площадью около 15 млн кв. м. Таких прогнозов придерживаются специалисты госкомпании «ДОМ.РФ». По оценкам экспертов, ожидаемая динамика позволит привлечь в строительную отрасль около 1 трлн рублей.

«С начала года цены на недвижимость в России выросли в среднем на 5—10% за счёт увеличения издержек строителей и роста курса доллара. Также на стоимости актива сказался ажиотажный спрос на фоне опасений россиян за свои накопления из-за коронавируса. Впрочем, уже сейчас цены демонстрируют снижение, продажи девелоперов серьёзно упали из-за режима самоизоляции, а застройщики начали нести убытки и просят о поддержке государства», — отметил Артём Деев.

Ранее президент поручил выделить компании «ДОМ.РФ» государственную гарантию в размере 50 млрд рублей. Как ожидается, средства пойдут на выкуп новых квартир у застройщиков. По словам Антона Покатовича, такая мера рассчитана на поддержку девелоперов, которые в условиях нестабильной экономической ситуации столкнулись со сложностями при реализации построенного жилья.