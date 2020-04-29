В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России

Сильная рассредоточенность и невысокая мобильность россиян названы в числе причин невысокой заболеваемости коронавирусом в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, который подготовил Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Как уточняется, в нём указаны данные по состоянию на 26 апреля.

«Россия — самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой», — указано в тексте.

Также отмечается, что по сравнению с США и странами Европы в России относительно низкая мобильность населения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок на майские праздники к родственникам и друзьям.