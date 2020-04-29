Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты на удалёнке

Зарплата сотрудника не должна снижаться, если его трудовые обязанности в удалённом режиме не изменились. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как отметил глава Минтруда, права тех, кто работает в удалённом режиме, защищаются государством.

«Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае, если не изменились ваши трудовые обязанности, служебные обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был и в обычном режиме работы», — сказал он.

По его словам, важно подготовить правильную нормативно-правовую базу, регулирующую взаимоотношения работодателя и работника в условиях дистанционной работы.

«Я чётко осознаю, что после завершения всех ограничений, которые на сегодняшний день есть по организации нашей трудовой деятельности, большинство граждан захотят остаться именно в таком режиме», — считает он.

Ранее Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни.

Как отметили в ведомстве, работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты.