Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты на удалёнке

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Зарплата сотрудника не должна снижаться, если его трудовые обязанности в удалённом режиме не изменились. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты на удалёнке
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Как отметил глава Минтруда, права тех, кто работает в удалённом режиме, защищаются государством.

«Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае, если не изменились ваши трудовые обязанности, служебные обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был и в обычном режиме работы», — сказал он.

По его словам, важно подготовить правильную нормативно-правовую базу, регулирующую взаимоотношения работодателя и работника в условиях дистанционной работы.

«Я чётко осознаю, что после завершения всех ограничений, которые на сегодняшний день есть по организации нашей трудовой деятельности, большинство граждан захотят остаться именно в таком режиме», — считает он.

Ранее Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни.

Как отметили в ведомстве, работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты. 

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