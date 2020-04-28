Пульмонолог Минздрава назвал самый важный симптом коронавируса
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в Минздраве заявляли, что для коронавируса характерно наличие клинических симптомов ОРВИ, среди которых повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.
22 апреля главный внештатный пульмонолог Депздрава Москвы Андрей Белецкий сравнил симптомы коронавируса и ОРВИ, отметив, что первые признаки COVID-19 напоминают признаки острых респираторных заболеваний.