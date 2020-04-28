Пульмонолог Минздрава назвал самый важный симптом коронавируса

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Отдышка является самым важным симптомом, который может свидетельствовать о развитии тяжёлой формы COVID-19. Об этом, как передаёт сайт «Москва 24», заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Пульмонолог Минздрава назвал самый важный симптом коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Минздраве заявляли, что для коронавируса характерно наличие клинических симптомов ОРВИ, среди которых повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. 

22 апреля главный внештатный пульмонолог Депздрава Москвы Андрей Белецкий сравнил симптомы коронавируса и ОРВИ, отметив, что первые признаки COVID-19 напоминают признаки острых респираторных заболеваний.

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