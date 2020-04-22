Пульмонолог сравнил симптомы коронавируса и ОРВИ

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Главный внештатный пульмонолог Депздрава Москвы Андрей Белецкий сравнил первые симптомы коронавируса и ОРВИ.
Пульмонолог сравнил симптомы коронавируса и ОРВИ
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что первые признаки COVID-19 напоминают признаки острых респираторных заболеваний.

«Начальные симптомы коронавирусной инфекции могут быть похожи на ОРВИ. Пациент чувствует боль в горле, небольшая заложенность в носу, начинается кашель, поднимается температура. Если бы не было сейчас эпидемии COVID-19, многие бы подумали, что у них ОРВИ, и это пройдёт. Однако дело в том, что в большинстве таких случаев люди с такими симптомами болеют коронавирусной инфекцией», — пояснил специалист.

По его словам, отличить ОРВИ от COVID-19 обычный человек не сможет, поскольку существуют очень лёгкие формы заболевания, которые, однако, имеют свойство внезапно утяжеляться.

Ранее певец Стас Михайлов в беседе с kp.ru рассказал, что первыми симптомами заболевания стали потеря обоняния и температура.

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