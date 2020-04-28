Опрос: россияне начали чаще заказывать сладости в период режима самоизоляции

В период режима самоизоляции россияне стали покупать шоколад в три раза чаще по сравнению с 2019 годом и февралём 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные интернет-площадок.

По оценке онлайн-магазина Wildberries, среди самых популярных сладостей — кексы. Если сравнивать с февралём, то в первые три недели апреля такой товар заказывают в три раза чаще. Аналогичных показателей достигли продажи жидкой карамели и козинаков.

«С 1 по 20 апреля наибольшие темпы роста относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году показал шоколад — продажи выросли почти в 3,5 раза», — заявила директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина.

Ещё одним трендом назван рост продаж чая и кофе. По данным аналитического центра Delivery Club, доля заказов, в составе которых были кофейные напитки, за последний месяц увеличилась вдвое.

Новой привычкой россиян признан заказ фастфуда и готовой еды на дом. Как оценивают в компании «Сбермаркет», спрос на еду быстрого приготовления вырос практически в четыре раза.

В DeliveryClub также сообщили, что пользователи всё чаще заказывают доставку готовой еды в будни, хотя ранее старались делать это только в выходные.

«В среднем за последние два месяца количество позиций в заказе выросло на 19% вне зависимости от дня недели», — рассказали в пресс-службе ресторана быстрого питания KFC.

Ранее клинический психолог Наталья Ошемкова, преподаватель Московского института психоанализа, рассказала в беседе с НСН, как легче перенести режим самоизоляции.