Психолог рассказала, как легче перенести режим самоизоляции

Клинический психолог Наталья Ошемкова, преподаватель Московского института психоанализа, рассказала, как легче перенести режим самоизоляции.

«Нужно составить расписание дня, которое будет включать некое движение, физическую активность. Многие спортивные центры и индивидуальные тренеры сейчас проводят свои занятия в режиме онлайн бесплатно», — заявила она в беседе с НСН.

По словам психолога, важно продолжать насыщать кровь кислородом.

Как отметила Ошемкова, также необходимо нормальное расписание питания, поскольку, если начать употреблять быстрые углеводы, это плохо скажется на работе мозга и приведёт к утомляемости.

«Ещё важен нормальный отход ко сну. Психологи, сомнологи, врачи давно говорят, что здоровому взрослому человеку нужно семь-девять часов сна, желательно в тёмное время суток», — пояснила она.

Ошемкова добавила, что сбою режима способствует просмотр сериалов и обсуждения в интернете.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.