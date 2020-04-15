Психолог рассказала, как легче перенести режим самоизоляции

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Клинический психолог Наталья Ошемкова, преподаватель Московского института психоанализа, рассказала, как легче перенести режим самоизоляции.
Психолог рассказала, как легче перенести режим самоизоляции
  • РИА Новости

«Нужно составить расписание дня, которое будет включать некое движение, физическую активность. Многие спортивные центры и индивидуальные тренеры сейчас проводят свои занятия в режиме онлайн бесплатно», — заявила она в беседе с НСН.

По словам психолога, важно продолжать насыщать кровь кислородом.

Как отметила Ошемкова, также необходимо нормальное расписание питания, поскольку, если начать употреблять быстрые углеводы, это плохо скажется на работе мозга и приведёт к утомляемости.

«Ещё важен нормальный отход ко сну. Психологи, сомнологи, врачи давно говорят, что здоровому взрослому человеку нужно семь-девять часов сна, желательно в тёмное время суток», — пояснила она.

Ошемкова добавила, что сбою режима способствует просмотр сериалов и обсуждения в интернете.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.

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