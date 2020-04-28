Около 20 тысяч пациентов с ОРВИ в Москве находятся под наблюдением

В Москве около 20 тыс. пациентов с ОРВИ находятся под наблюдением. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в Москве около 20 тыс. пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей», — цитирует Ракову сайт мэра Москвы.

Отмечается, что решение о том, надлежит ли человеку оставаться дома, принимает врач.

Также сообщается, что всем пациентам обязательно проводится компьютерная томография лёгких.

22 апреля стало известно, что все пациенты с ОРВИ в Москве будут находиться под дистанционным наблюдением врачей.