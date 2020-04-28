Около 20 тысяч пациентов с ОРВИ в Москве находятся под наблюдением
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- РИА Новости
«На сегодняшний день в Москве около 20 тыс. пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей», — цитирует Ракову сайт мэра Москвы.
Отмечается, что решение о том, надлежит ли человеку оставаться дома, принимает врач.
Также сообщается, что всем пациентам обязательно проводится компьютерная томография лёгких.
22 апреля стало известно, что все пациенты с ОРВИ в Москве будут находиться под дистанционным наблюдением врачей.