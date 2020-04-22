Всех пациентов с ОРВИ в Москве обеспечат дистанционным наблюдением

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Все пациенты с ОРВИ в Москве будут находиться под дистанционным наблюдением врачей, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.
Всех пациентов с ОРВИ в Москве обеспечат дистанционным наблюдением
  • АГН «Москва»

Как отмечается, симптомы ОРВИ сложно отличить от начала заболевания коронавирусом, поэтому к таким лицам будет повышенное внимание.

Так, медики будут вести динамическое наблюдение в ежедневном режиме по телефону, в случае ухудшения состояния — оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации.

При подозрении на развитие пневмонии граждан будут направлять в амбулаторные центры для компьютерной томографии лёгких, для анализов крови и ЭКГ.

Ранее сообщалось, что лиц с ОРВИ, которые нарушили предписанный карантин, будут штрафовать наравне с теми, у которых подозревают COVID-19.

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