Всех пациентов с ОРВИ в Москве обеспечат дистанционным наблюдением

Все пациенты с ОРВИ в Москве будут находиться под дистанционным наблюдением врачей, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Как отмечается, симптомы ОРВИ сложно отличить от начала заболевания коронавирусом, поэтому к таким лицам будет повышенное внимание.

Так, медики будут вести динамическое наблюдение в ежедневном режиме по телефону, в случае ухудшения состояния — оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации.

При подозрении на развитие пневмонии граждан будут направлять в амбулаторные центры для компьютерной томографии лёгких, для анализов крови и ЭКГ.

Ранее сообщалось, что лиц с ОРВИ, которые нарушили предписанный карантин, будут штрафовать наравне с теми, у которых подозревают COVID-19.