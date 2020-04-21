В Мосгордуме разъяснили порядок контроля за лицами с ОРВИ в Москве

В Москве лиц с ОРВИ, которые нарушили предписанный врачами карантин, будут штрафовать наравне с гражданами, у которых подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу комиссии Мосгордумы Кирилла Щитова.

«В данном случае граждане тоже будут подписывать добровольное согласие о том, что они понимают риск и опасность в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения на дому», — сказал он.

По его словам, такие граждане будут «передавать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц».

«Конечно, их передвижение можно будет проконтролировать», — добавил депутат.

Щитов рассказал, что штраф выпишут и в том случае, если правила будут нарушены с использованием автомобиля, что зафиксируют дорожные камеры.

«Если их автомобили будут попадать в городскую систему камер наблюдения без цифрового пропуска, им может быть назначен штраф», — заявил он.

Он подчеркнул, что лица с симптомами ОРВИ, согласно указу мэра Москвы, могут получить цифровой пропуск для посещения больницы.

Щитов также сообщил, что контролировать соблюдение режима карантина людьми с ОРВИ в Москве при наличии назначения медиков будут так же, как и передвижения людей с подозрением на коронавирус: через приложение «Социальный мониторинг» и с помощью системы видеонаблюдения с распознаванием лиц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 апреля в столице лица с симптомами ОРВИ будут обязаны соблюдать карантин так же, как те, у кого подтверждён диагноз COVID-19.

Мера распространяется и на проживающих с ними в одной квартире.

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