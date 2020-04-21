В Мосгордуме разъяснили порядок контроля за лицами с ОРВИ в Москве
- РИА Новости
«В данном случае граждане тоже будут подписывать добровольное согласие о том, что они понимают риск и опасность в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения на дому», — сказал он.
По его словам, такие граждане будут «передавать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц».
«Конечно, их передвижение можно будет проконтролировать», — добавил депутат.
Щитов рассказал, что штраф выпишут и в том случае, если правила будут нарушены с использованием автомобиля, что зафиксируют дорожные камеры.
«Если их автомобили будут попадать в городскую систему камер наблюдения без цифрового пропуска, им может быть назначен штраф», — заявил он.
Он подчеркнул, что лица с симптомами ОРВИ, согласно указу мэра Москвы, могут получить цифровой пропуск для посещения больницы.
Щитов также сообщил, что контролировать соблюдение режима карантина людьми с ОРВИ в Москве при наличии назначения медиков будут так же, как и передвижения людей с подозрением на коронавирус: через приложение «Социальный мониторинг» и с помощью системы видеонаблюдения с распознаванием лиц.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 апреля в столице лица с симптомами ОРВИ будут обязаны соблюдать карантин так же, как те, у кого подтверждён диагноз COVID-19.
Мера распространяется и на проживающих с ними в одной квартире.
Подробнее — в материале RT.