Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко назвал число лечащихся в медицинском учреждении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, часть больных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а некоторые подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«28 апреля. За сутки поступило 37. Состоит на лечении 592. Из них: с диагнозом «пневмония» — 591/100%, с COVID подтверждённых — 374/63%. На кислороде вне ОРИТ — 171/29%. В ОРИТ — 61/10%, на ИВЛ — 29 (4,9% от общего числа пациентов, или 47,5% от числа больных в ОРИТ)», — написал он в своём Facebook.

Ранее главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу.