Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом

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Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко назвал число лечащихся в медицинском учреждении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

По его словам, часть больных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а некоторые подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«28 апреля. За сутки поступило 37. Состоит на лечении 592. Из них: с диагнозом «пневмония» — 591/100%, с COVID подтверждённых — 374/63%. На кислороде вне ОРИТ  — 171/29%. В ОРИТ  — 61/10%, на ИВЛ — 29 (4,9% от общего числа пациентов, или 47,5% от числа больных в ОРИТ)», — написал он в своём Facebook.

Ранее главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу.

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