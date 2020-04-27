Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу

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Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, в соцсетях появились сообщения о том, что работникам больницы в Коммунарке якобы не производятся положенные выплаты.

Проценко объяснил, что «речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице». Он уточнил, что они не были сотрудниками больницы, а работали на аутсорсинге.

«Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту», — написал он в Facebook.

По его словам, в штате больницы в настоящее время оформлены 385 медсестёр. 

«Никаких массовых увольнений нет!» — заявил Проценко.

Он добавил, что также в больнице работают 15 сотрудников младшего медицинского персонала. Проценко отметил, что ни один из них с момента начала работы больницы не уволился. 

«Прочий медперсонал — 137 человек, всё это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ № 40», — сообщил Проценко. 

Ранее сообщалось, что за сутки в больницу Коммунарки поступили 78 человек.

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