Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
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- РИА Новости
По его словам, в соцсетях появились сообщения о том, что работникам больницы в Коммунарке якобы не производятся положенные выплаты.
Проценко объяснил, что «речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице». Он уточнил, что они не были сотрудниками больницы, а работали на аутсорсинге.
«Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту», — написал он в Facebook.
По его словам, в штате больницы в настоящее время оформлены 385 медсестёр.
«Никаких массовых увольнений нет!» — заявил Проценко.
Он добавил, что также в больнице работают 15 сотрудников младшего медицинского персонала. Проценко отметил, что ни один из них с момента начала работы больницы не уволился.
«Прочий медперсонал — 137 человек, всё это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ № 40», — сообщил Проценко.
Ранее сообщалось, что за сутки в больницу Коммунарки поступили 78 человек.