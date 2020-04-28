Иммунолог оценила перспективы отмены режима самоизоляции в России

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева оценила перспективы отмены режима самоизоляции в России.

«Инкубационный период COVID-19 — две недели, то есть за это время болезнь в любом случае проявится у носителя. Если строго соблюдать режим самоизоляции, то вирус не сможет найти новых носителей и будет локализован сам собой», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, два инкубационных периода в России показали, что распространение коронавируса удаётся сдерживать, но о преломлении кривой заражаемости в сторону уменьшения пока говорить не приходится.

Как отметила Скорпилева, ситуация динамична и каждый день на неё влияют новые факторы.

«Что же до общей ситуации, то ещё один инкубационный период либо даст полную картину о возможном распространении эпидемии в РФ, либо подарит надежду на уменьшение заболеваемости», — сказала она.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что режим самоизоляции, введённый в связи с распространением коронавирусной инфекции, можно будет изменить после 12 мая.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.