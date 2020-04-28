В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн
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- РИА Новости
«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», — цитирует ТАСС Музаева.
По его словам, такой вариант рассматривался ещё до пандемии коронавируса, а теперь процессы в этом направлении ускорятся.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева прокомментировала вероятность отмены ЕГЭ.