В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн

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Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет.
В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», — цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, такой вариант рассматривался ещё до пандемии коронавируса, а теперь процессы в этом направлении ускорятся.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева прокомментировала вероятность отмены ЕГЭ.

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