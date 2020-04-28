В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет.

«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», — цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, такой вариант рассматривался ещё до пандемии коронавируса, а теперь процессы в этом направлении ускорятся.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева прокомментировала вероятность отмены ЕГЭ.