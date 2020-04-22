Эксперт оценила вероятность отмены ЕГЭ

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Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева прокомментировала вероятность отмены ЕГЭ.
Эксперт оценила вероятность отмены ЕГЭ
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» она отметила, что для отмены ЕГЭ необходимы юридические обоснования.

«Иначе выпускники этого года будут по непонятным причинам поставлены в другое положение по сравнению с остальными. Если бы был введён режим чрезвычайной ситуации, это можно было бы расценить как форс-мажор и каким-то образом обосновать», — пояснила Марина Балуева.

Она добавила, что в этом случае вузы будут вынуждены принимать поступающих без результатов ЕГЭ. 

По мнению специалиста, проводить ЕГЭ дистанционно при существующих нормах строгости проведения экзамена невозможно.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена именно к этому формату.

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