В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 4 тысячи

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве более 4 тыс. человек излечились от коронавирусной инфекции COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она выразила надежду, что данная позитивная динамика продолжится.

Ранее Ракова заявила, что врачи в Москве отмечают улучшение состояния пациентов с коронавирусной инфекцией после переливания им плазмы крови выздоровевших от COVID-19.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.