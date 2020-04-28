СК назвал версии по делу о взрыве боеприпаса в машине в Волгограде

В следственном управлении СК России по Волгоградской области рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва неустановленного боеприпаса в автомобиле в Волгограде.

«В числе прочих отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего. В гараже пенсионера следователями обнаружены и изъяты патроны различного калибра», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, 69-летний пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, где ему провели операцию по извлечению осколков.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Источник сообщал, что в автомобиле могла взорваться ручная граната. Как отмечается, взрыв произошёл на улице Хорошева, когда водитель открывал дверь.