СМИ: В Воронежской области после взрыва госпитализирован глава района
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
«Взрыв произошёл, когда чиновник открыл дверь своего служебного автомобиля. Он доставлен в реанимацию», — рассказал собеседник агентства.
В администрации Рамонского района Интерфаксу факт случившегося не опровергли, но от подробностей отказались.
Сотрудник администрации заявил, что на месте работают следователи.
Как сообщает «Коммерсантъ», чиновник получил тяжёлые ранения.
«Особенно сильно у Николая Валерьевича пострадали ноги. Сначала ему оказали помощь в районной больнице, затем доставили в областную. С ним и на месте происшествия работают оперативные сотрудники. Обстоятельства случившегося выясняются»,— рассказал источник «Ъ-Черноземье».
Фролов возглавил Рамонский район в феврале 2018 года.