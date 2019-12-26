СМИ: В Воронежской области после взрыва госпитализирован глава района

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Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов госпитализирован после взрыва в его служебном автомобиле.
СМИ: В Воронежской области после взрыва госпитализирован глава района
  • © сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Взрыв произошёл, когда чиновник открыл дверь своего служебного автомобиля. Он доставлен в реанимацию», — рассказал собеседник агентства.

В администрации Рамонского района Интерфаксу факт случившегося не опровергли, но от подробностей отказались.

Сотрудник администрации заявил, что на месте работают следователи.

Как сообщает «Коммерсантъ», чиновник получил тяжёлые ранения.

«Особенно сильно у Николая Валерьевича пострадали ноги. Сначала ему оказали помощь в районной больнице, затем доставили в областную. С ним и на месте происшествия работают оперативные сотрудники. Обстоятельства случившегося выясняются»,— рассказал источник «Ъ-Черноземье».

Фролов возглавил Рамонский район в феврале 2018 года.

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