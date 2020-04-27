СМИ сообщили о взрыве гранаты в автомобиле в Волгограде
В Волгограде, по предварительным данным, взорвалась ручная граната в автомобиле, который был припаркован рядом с кафе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Как отмечается, взрыв произошёл на улице Хорошева, когда водитель открывал дверь.
«Он пострадал. Предположительно, владелец машины — бывший сотрудник волгоградской академии МВД», — сказал источник.
По его словам, пострадавший госпитализирован.
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