СМИ сообщили о взрыве гранаты в автомобиле в Волгограде

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В Волгограде, по предварительным данным, взорвалась ручная граната в автомобиле, который был припаркован рядом с кафе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.
СМИ сообщили о взрыве гранаты в автомобиле в Волгограде
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как отмечается, взрыв произошёл на улице Хорошева, когда водитель открывал дверь.

«Он пострадал. Предположительно, владелец машины — бывший сотрудник волгоградской академии МВД», — сказал источник.

По его словам, пострадавший госпитализирован.

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