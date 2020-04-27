СМИ сообщили о взрыве гранаты в автомобиле в Волгограде

В Волгограде, по предварительным данным, взорвалась ручная граната в автомобиле, который был припаркован рядом с кафе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

© Алексей Сухоруков

РИА Новости

Как отмечается, взрыв произошёл на улице Хорошева, когда водитель открывал дверь. «Он пострадал. Предположительно, владелец машины — бывший сотрудник волгоградской академии МВД», — сказал источник. По его словам, пострадавший госпитализирован.