СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Волгограде
- РИА Новости
«Несколько часов назад на улице Хорошева в городе Волгограде произошёл взрыв неустановленного боеприпаса», — сказала она.
По данным СК, пострадал 69-летний мужчина: «мощный хлопок» раздался в его автомобиле, когда он сел за руль транспортного средства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1. УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.
Ранее источник сообщил, что в Волгограде, по предварительным данным, взорвалась ручная граната в автомобиле, припаркованном рядом с кафе.
По его данным, пострадал один человек — бывший сотрудник волгоградской академии МВД.