СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Волгограде

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Уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ возбуждено после взрыва в автомобиле в Волгограде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя СУ СК по Волгоградской области Наталию Рудник.
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Волгограде
  • РИА Новости

«Несколько часов назад на улице Хорошева в городе Волгограде произошёл взрыв неустановленного боеприпаса», — сказала она.

По данным СК, пострадал 69-летний мужчина: «мощный хлопок» раздался в его автомобиле, когда он сел за руль транспортного средства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1. УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

Ранее источник сообщил, что в Волгограде, по предварительным данным, взорвалась ручная граната в автомобиле, припаркованном рядом с кафе. 

По его данным, пострадал один человек — бывший сотрудник волгоградской академии МВД.

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