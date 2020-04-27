Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы

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Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с Днём Победы. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Да», — ответил Песков на вопрос, выступит ли глава государства с обращением к россиянам 9 мая.

Как пишет агентство, ряд телеканалов опубликовали программу, согласно которой в 09:00 будет показано обращение Путина.

16 апреля Путин поручил перенести подготовку ко всем массовым мероприятиям, запланированным в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Решение было принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

В Кремле сообщили, что иностранным лидерам, приглашённым в Москву на празднование Победы, будет предложено отложить визиты

Ожидается, что акция «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая в режиме видеотрансляции

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