Приглашённых на 9 мая в Москву лидеров попросят отложить визиты

Иностранным лидерам, приглашённым в Москву на празднование Дня Победы, будет предложено отложить визиты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передаёт ТАСС, представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, означает ли перенос даты праздничных мероприятий, что гостей попросят перенести визиты.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы из-за ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, риски, связанные с эпидемией, ещё чрезвычайно высоки.

Глава государства отметил, что торжества обязательно будут проведены в 2020 году.