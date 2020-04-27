В Москве объяснили порядок допвыплат работникам инфекционных больниц

Сотрудникам подрядных организаций, работающим в корпусах больниц Москвы, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, направят дополнительные выплаты, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в ковидных корпусах», — заявили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что сотрудникам данных организаций также будут выделены положенные федеральные и городские доплаты.

«Выплаты будут доведены с учётом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудников в больнице», — добавили в Депздраве Москвы.

Ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что медработникам якобы не производятся положенные выплаты.