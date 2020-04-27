Заболевший коронавирусом врач рассказал о лечении

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Анестезиолог-реаниматолог одной из столичных больниц Рубен Акопян, заболевший коронавирусом, рассказал о лечении.
Заболевший коронавирусом врач рассказал о лечении
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он признался, что не сразу понял, что заболел, и сначала принял симптомы за недомогание от сильной усталости.

«Это была суббота или воскресенье, я был дома. У нас была тяжёлая рабочая неделя, и я посчитал, что просто устал и чувствую себя неважно. Но когда температура поднялась до 38,5, я понял, что это уже не усталость, а заболевание», — пояснил он.

Врач добавил, что всерьёз опасался за свою жизнь, находясь в реанимации, однако лечащим врачам благодаря правильной терапии удалось стабилизировать его состояние. 

Акопян подчеркнул, что считает своих подмосковных коллег, как и других врачей, которые борются с COVID-19, настоящими героями.

Ранее певец Стас Михайлов в беседе с kp.ru рассказал о первых симптомах коронавируса и о том, как он лечился от болезни.

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