Больше половины россиян не ожидают снятия карантинных мер раньше июня

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, когда россияне ожидают снятия ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Больше половины россиян не ожидают снятия карантинных мер раньше июня
  • Reuters

Больше половины (62%) опрошенных россиян уверены, что снятие подобных мер произойдёт не раньше июня. Из них 30% предполагают, что самоизоляция продлится до июля.

24% участников опроса считают, что ограничения отменят в мае.

В варианте «Другое», который выбрали 14% респондентов, чаще всего отмечалось, что чем раньше произойдёт снятие мер, тем лучше.

В опросе приняли участие 4 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за COVID-19.

По её словам, режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней) и необходим ещё один, чтобы «закрепить» результат, понять, что дальше можно «двигаться в сторону изменения режима».

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