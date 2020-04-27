Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
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- РИА Новости
«В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Отмечается, что у 2693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
26 апреля официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Именно в Ухани в конце 2019 года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.