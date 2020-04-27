Инфекционист из Екатеринбурга рассказала о работе по борьбе с COVID-19

Заместитель главного врача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга Наталия Бацкалевич рассказала о работе по борьбе с коронавирусом.

«Как будут развиваться события в нашем регионе, мы не знаем и готовимся к более напряжённой работе. Мы отдаём себе отчёт в том, что может быть много больных, в том числе тяжёлых», — заявила она в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».

По её словам, медики привыкли работать с угрозой своему здоровью, и это не мешает им рассуждать и принимать взвешенные решения.

Бацкалевич также рассказала, что у них есть чат, в котором медики общаются, поддерживают друг друга.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подготовили ещё одно отделение для пациентов с коронавирусом.