Инфекционист из Екатеринбурга рассказала о работе по борьбе с COVID-19

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Заместитель главного врача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга Наталия Бацкалевич рассказала о работе по борьбе с коронавирусом.
Инфекционист из Екатеринбурга рассказала о работе по борьбе с COVID-19
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Как будут развиваться события в нашем регионе, мы не знаем и готовимся к более напряжённой работе. Мы отдаём себе отчёт в том, что может быть много больных, в том числе тяжёлых», — заявила она в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».

По её словам, медики привыкли работать с угрозой своему здоровью, и это не мешает им рассуждать и принимать взвешенные решения.

Бацкалевич также рассказала, что у них есть чат, в котором медики общаются, поддерживают друг друга.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подготовили ещё одно отделение для пациентов с коронавирусом.

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