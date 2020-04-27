В Кремле выразили сожаление из-за случаев гибели врачей от коронавируса

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о смерти в ряде российских регионов врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Кремле выразили сожаление из-за случаев гибели врачей от коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы, они действительно рискуют и проявляют действительно образцовое самопожертвование», — заявил Песков.

По его словам, «это достойно восхищения и сожаления, когда врачи так же заболевают, выполняя свой долг».

Ранее в Санкт-Петербурге скончались анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы и заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы, у которых был выявлен COVID-19.

22 апреля в Москве скончался врач госпиталя для ветеранов войн №3 с подтверждённым коронавирусом.

26 апреля стало известно, что около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить