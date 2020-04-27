В Кремле выразили сожаление из-за случаев гибели врачей от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о смерти в ряде российских регионов врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы, они действительно рискуют и проявляют действительно образцовое самопожертвование», — заявил Песков.

По его словам, «это достойно восхищения и сожаления, когда врачи так же заболевают, выполняя свой долг».

Ранее в Санкт-Петербурге скончались анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы и заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы, у которых был выявлен COVID-19.

22 апреля в Москве скончался врач госпиталя для ветеранов войн №3 с подтверждённым коронавирусом.

26 апреля стало известно, что около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.