Эксперт прокомментировал десантирование ВДВ с высоты 10 км в Арктике

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тыс. метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

«В Арктике наши десантники уже высаживались, на Северный полюс, но не в таких условиях, не с такой большой высоты. Это говорит о мужестве и отваге наших десантников, об их высоком боевом мастерстве — это первое. Во-вторых, это говорит о совершенстве российской парашютной техники, и не только парашютной... Но и кислородные маски — там же на той высоте очень низкие температуры. Это ещё и комбинезоны», — отметил Литовкин.

По его словам, это говорит о том, что российская промышленность и конструкторы создают «удивительное оборудование» для того, чтобы военнослужащие могли выполнять поставленные перед ними задачи в любых условиях.

«Наши десантники совершили такой, я бы даже без пафоса сказал, настоящий подвиг. Потому что с такой высоты, в таких арктических условиях никто ещё не совершал такие прыжки. Поэтому я думаю, что мы можем гордиться нашими ребятами», — заключил эксперт.

Ранее в Минобороны России рассказали, что ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике.

Отмечается, что десантники использовали парашютные системы специального назначения нового поколения, кислородное и навигационное оборудование и другое снаряжение.