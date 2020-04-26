Экипажи самолётов Ил-76 отработали посадку на острове в Арктике

Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили десантирование подразделений ВДВ с высоты 10 км в Арктике и отработали посадку Ил-76 на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Об этом рассказали в Минобороны.

«Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений ВДВ, в том числе впервые с высоты 10 тыс. метров в арктических широтах. Помимо этого, экипажи самолёта Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны — Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тыс. метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.