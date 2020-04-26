Экипажи самолётов Ил-76 отработали посадку на острове в Арктике
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Об этом рассказали в Минобороны.
«Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений ВДВ, в том числе впервые с высоты 10 тыс. метров в арктических широтах. Помимо этого, экипажи самолёта Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны — Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тыс. метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.